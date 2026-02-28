Un incidente si è verificato in corso Vittorio Veneto, dove un treno è deragliato, coinvolgendo diversi passeggeri e passanti. Un testimone ha descritto la scena come se fosse stata un terremoto, raccontando di aver pensato a un terremoto mentre si trovava seduto sul convoglio e si è trovato improvvisamente a terra insieme agli altri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

"Ho pensato al terremoto". Un passeggero del 9 deragliato in corso Vittorio Veneto era seduto "e mi sono trovato per terra, assieme agli altri passeggeri. È stato terribile. Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa. Ci ho messo un po' a rialzarmi e a scendere". La tragedia del 9 ha sconvolto un'intera città. Chiunque abbia assistito all'incidente, ne abbia sentito il rumore terribile o si trovasse comunque in zona ha il suo racconto da fare: parlarne, sfogarsi, aggiungere dettaglio a dettaglio, aiuta a stemperare la tensione, a fare i conti con il proprio destino benigno e con quello più aspro toccato ad altri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Feriti, passanti, scampati. "Sembrava un terremoto"

