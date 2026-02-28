Ferdinando e Abdou sono stati sbalzati fuori dal tram dopo un violento urto contro un edificio a Milano. Il conducente del Tramlink, che ha subito un malore, ha ammesso di non aver attivato lo scambio e ha riferito questa informazione agli agenti della polizia locale. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che l’hanno provocato.

Milano, 28 febbraio 2026 – “Mi sono sentito male, ho avuto un malore e non ho attivato lo scambio”. È lo stesso conducente del Tramlink deragliato a indirizzare subito le indagini della polizia locale, confidandolo prima ai colleghi e poi agli inquirenti. Un mancamento improvviso gli avrebbe fatto perdere il controllo del 9, impedendogli di decelerare prima della fermata e soprattutto di attivare lo scambio che avrebbe fatto proseguire dritto il mezzo pubblico verso Porta Venezia. Il conducente. Sessantuno anni, di cui la metà passati a guidare su quella tratta che conduce alla stazione di Porta Genova o su quella della linea 31, ha confermato anche agli inquirenti la versione già messa a verbale a metà pomeriggio agli investigatori della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ferdinando e Abdou sbalzati fuori dal tram dopo lo spaventoso urto contro il palazzo

