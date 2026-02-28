Feminism9 libri e corpi

Nel dibattito su «Feminism9» vengono discussi i libri e i corpi, con particolare attenzione alla riduzione delle capacità di riproduzione di esseri umani e non umani. Si analizza come il neoliberismo abbia influenzato questa tendenza, portando a una svalutazione della vitalità e delle funzioni biologiche. Il testo si focalizza sull’attuale situazione di contrazione e sulle conseguenze di queste dinamiche.

Femminismi Il programma dalla nona edizione della Fiera dell'editoria delle donne (alla Casa internazionale delle donne, Roma, fino al 2 marzo) «Se si pensa alla situazione attuale di contrazione delle capacità di riproduzione del vivente, umano e non umano, a causa della messa a valore selvaggia a cui il neoliberalismo ci sta abituando, pensare a pratiche di cura come pratiche di cura ribelli significa pensare all'intersezione tra vita e politica», scrive Chiara Luce Breccia in Prospettive sulla cura. Domani alle 11, in Sala Lonzi, il focus «La traduzione come strumento di pratica politica. Feminism9, Fiera nazionale dell'editoria delle donne si propone da quasi dieci anni come spazio di riflessione. Nel cuore di un'epoca segnata da crisi intrecciate – ambientali, geopolitiche, sociali – la parola ambiente ha smesso da tempo di indicare soltanto la tutela della natura. È diventata un campo di battaglia. Feminism9 torna a Roma. Dal 27 febbraio al 2 marzo la Casa internazionale delle donne diventa il centro dell'editoria femminile: libri, riviste, incontri, dialoghi tra autrici e pensiero femminista in movimento. Quattro giorni per esplorare nuove genealogie, pratiche.