Feminism9 la misura politica della traduzione

«Feminism9» è una proposta che analizza la traduzione come un atto politico, spostando l’attenzione dall’aspetto tecnico a quello sociale. La misura politica della traduzione mette in discussione il suo ruolo di semplice strumento e ne evidenzia l’importanza nel contesto delle pratiche di potere. Il testo esplora come questa prospettiva possa influenzare il modo di interpretare e usare le parole in ambito culturale e politico.

Fiera dell'editoria delle donne, Roma Domani alle 11, in Sala Lonzi, il focus «La traduzione come strumento di pratica politica. Esperienze di professioniste a confronto». Intervengono Francesca Maffioli, Sara De Simone, Mariarosaria Sciglitano e Alessandra Pigliaru Pensare la traduzione come pratica politica significa sottrarla al regime dell'evidenza. È a partire da questa consapevolezza che la traduzione cessa di essere pensata come mera procedura e si rivela, piuttosto, come uno spazio critico. Tradurre significa intervenire nella circolazione del senso, rendere visibili alcune voci e alcune epistemologie, mentre certo, altre rischiano di essere neutralizzate e addomesticate.