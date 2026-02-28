Fedez e Masini portano Seneca a Sanremo | Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare – Il video

Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Marco Masini e Fedez hanno eseguito un brano di Gianna Nannini. I due artisti sono saliti sul palco per interpretare insieme la canzone, portando sul palco un’esibizione condivisa. La loro performance ha attirato l’attenzione del pubblico presente e degli spettatori che hanno seguito l’evento in diretta.

Marco Masini e Fedez alle prese con un brano di Gianna Nannini nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, optano per un’interpretazione leggera, proponendo una versione di Meravigliosa Creatura decisamente più delicata rispetto all’originale, arricchita dalla partecipazione straordinaria del celebre violoncellista croato Hauser. Il rapper ha inoltre deciso di riscrivere le strofe del brano con alcune barre. MeravigliosaChe strana cosaIn questo disordine ci si trovaMeravigliosa ti chiedo scusaSpero che la porta non rimanga sempre chiusa Sarà un altro caldo recordOggi piovono fumogeniSotto la lente attenta di un paio di occhi... 🔗 Leggi su Open.online

Chi è Stjepan Hauser, il violoncellista che incanterà Sanremo 2026 con Fedez e MasiniStjepan Hauser sarà protagonista della serata cover con Fedez e Marco Masini Sanremo 2026 si prepara a regalare uno dei… Sanremo 2026 si prepara a...

Sanremo, la classifica provvisoria: Ditonellapiaga, Brancale, Fulminacci, Arisa e Fedez e Masini i più votati – Il videoLa prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo si è svolta senza grandi intoppi né sorprese.

Fedez & Marco Masini – Male necessario | Sanremo 2026 (AI Song – Immaginazione Artistica)

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini portano il manifesto Meravigliosa Creatura con Hauser: le barreStasera, venerdì 27 febbraio, sta andando in onda su Rai1 la quarta serata della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. La serata duetti ha regalato uno dei momenti più sorprendenti di que ... cosmopolitan.com

Sanremo, Fedez e Masini cantano Male necessario dal balconeVolevamo cantarvi per la prima volta fuori dall'Ariston la nostra canzone Sanremo, 27 feb. (askanews) - Tanti i fan per Fedez e Masini che da un balcone di Sanremo si sono esibiti con il brano che por ... msn.com

La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser - “Meravigliosa Creatura” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Fedez incassa e guadagna come tutti gli altri cantanti di #Sanremo2026 messi insieme. Corsa ad aprire nuove società prima del Festival. Ecco la classifica degli affari su quel palco x.com