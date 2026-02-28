Federica Ricci eletta segretaria generale della Fisascat Cisl Arezzo

Federica Ricci è stata eletta segretaria generale della Fisascat Cisl Arezzo. È una militante sindacale dal 2000, proveniente dal settore del Terziario. Ricci guiderà la federazione dei servizi, supportata da Lucia Caneschi e Almirante Gaspare Quiroga. La nomina è stata comunicata ufficialmente oggi.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – . Militante sindacale dal 2000 e proveniente dal Terziario, guiderà la federazione dei servizi affiancata da Lucia Caneschi e Almirante Gaspare Quiroga. Prende il posto di Maria Rosaria Esposito eletta nella Segreteria Confederale della UST CISL Arezzo È Federica Ricci la nuova segretaria generale della Fisascat Cisl Arezzo, eletta al termine dei lavori del comitato direttivo della federazione che rappresenta lavoratori e lavoratrici del terziario, turismo e servizi. Ricci, militante sindacale dal 2000 e proveniente dal settore del terziario, porta con sé una lunga esperienza maturata all'interno dell'organizzazione.