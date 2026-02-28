Federica Brignone | Sull’ultimo salto mi sono scomposta ho un po’ patito

Federica Brignone si è classificata quindicesima nel primo superG di Soldeu, in Andorra, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara era il recupero di quella non disputata a Zauchensee. L’atleta italiana ha commentato ai microfoni di Rai 2 HD di aver avuto problemi sull’ultimo salto, dove si è scomposta e ha patito. La vincitrice della prova è stata la tedesca Emma Aicher.

L'azzurra ripercorre la gara: "Ho sbagliato completamente, mi sono fermata. Ho fatto secondo me un'ottima parte, il secondo intermedio, che di solito è quello che non mi si addice quindi ho letto bene il terreno, sono stata brava tatticamente, e poi lì ho sbagliato completamente, mi sono fermata".