FantaSanremo quinta serata | punteggi in diretta della finale Chi vincerà?

La quinta serata di FantaSanremo si sta svolgendo con la consegna dei punteggi in diretta, mentre si avvicina la conclusione della finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo. I partecipanti sono ancora impegnati a seguire le ultime fasi della competizione, e l’incertezza riguardo al vincitore finale rimane elevata. La serata finale sta proseguendo tra tensione e aspettative.

Eccoci arrivati alla resa dei conti, la serata finale della 76° edizione del Festival di Sanremo. Sono stati cinque giorni intensi, che vedono ancora tanta incertezza per quanto riguarda il concorrente che si aggiudicherà l'ambito leone d'oro. Stesso discorso sul fronte FantaSanremo, che oggi darà il suo verdetto finale. Ieri la serata cover ha riservato tanti bonus per molti concorrenti, che si sono potuti sbizzarrire sul palco assieme ai propri ospiti. Alla fine, a trionfare è stata Ditonellapiaga, coadiuvata dall'incredibile performance di Tony Pitony, che si è destreggiato sullo stage dell'Ariston come un performer di musical incallito. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - FantaSanremo, quinta serata: punteggi (in diretta) della finale. Chi vincerà? Leggi anche: FantaSanremo 2026, Diretta Quarta Serata: Bonus, Malus e Punteggi Live della Serata Cover Leggi anche: Fantasanremo, i bonus e i malus della quarta serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta Approfondimenti e contenuti su FantaSanremo. Temi più discussi: Punti Fantasanremo 2026 LIVE, i bonus e i malus della prima serata; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; FantaSanremo 2026, i punteggi della serata cover: Samurai Jay re della serata con 135 punti, LDA & Aka 7even ancora in vetta nella generale; Fantasanremo 2026, chiuse le iscrizioni: il regolamento. FantaSanremo, quinta serata: punteggi (in diretta) della finale. Chi vincerà?Eccoci arrivati alla resa dei conti, la serata finale della 76° edizione del Festival di Sanremo. Sono stati cinque giorni intensi, che vedono ... msn.com FantaSanremo diretta: punti, bonus e malus cantanti, segui la serata finale LIVEFantaSanremo, bonus e malus della quinta serata di Sanremo 2026: tutti i punteggi aggiornati in diretta dall’Ariston ... corrieredellosport.it Fantasanremo, consigli per la finale: cambio formazione, punti e quali nomi scegliere per vincere Ultima serata a Sanremo: tra bonus, malus e imprevisti. Alcuni spunti per fare il pieno di punti - facebook.com facebook Ma veramente raga sto pure a fa tutto il fantasanremo che delusione x.com