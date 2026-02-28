Falcone usato dal No? Si rivolterebbe nella tomba parla il collaboratore del giudice

Un collaboratore del giudice Falcone ha commentato la possibilità che il giudice venga associato al movimento No, affermando che si rivolterebbe nella tomba se fosse così. Ha anche suggerito di chiedere a Gratteri se considererebbe Falcone un delinquente, sottolineando che il giudice si schierava chiaramente per la separazione delle carriere.

«Chiederei a Gratteri se considererebbe un “delinquente” anche Giovanni Falcone, visto che era palesemente per la netta separazione, anche strutturale, delle carriere. Sono certo che il "mio giudice", solo a sentire di essere accostato al “No”, si sarebbe rivoltato nella tomba. Ricordiamo che a lasciarlo solo e impedirgli di fare carriera è stata proprio la logica delle correnti». A dirlo Angelo Jannone, noto per essere stato uno tra i più stretti collaboratori del magistrato assassinato da Cosa Nostra. Il giudice della strage di Capaci, a suo dire, sarebbe stato tra quelli per il “No”? «Chi lo sostiene, mente. Basta navigare sul web per... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Falcone usato dal No? Si rivolterebbe nella tomba", parla il collaboratore del giudice Addio ad Anna Falcone, la sorella silenziosa del giudice: ‘Di antimafia si parla tanto, ma si fa ancora troppo poco’L’impegno per la legalità lontano dai riflettori Per oltre trent’anni ha parlato pochissimo, scegliendo il silenzio come forma di rispetto e... Morta Anna Falcone, sorella maggiore del giudice ucciso nella strage di CapaciE’ morta a 95 anni Anna Falcone, la sorella maggiore del giudice Giovanni Falcone, ucciso con la moglie e gli uomini della scorta nella strage di...