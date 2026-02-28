Falciano del Massico 22enne trovata in un club privé e arrestata | è evasa dai domiciliari

Una donna di 22 anni di Napoli è stata arrestata a Falciano del Massico dopo essere stata trovata in un club privé mentre si trovava agli arresti domiciliari. La revoca della misura restrittiva ha portato al suo fermo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna si trovava in un locale pubblico senza autorizzazione, in violazione delle disposizioni giudiziarie.

È stata arrestata una 22enne napoletana all’interno di un club privé a Falciano del Massico (Caserta), dopo che le autorità hanno revocato la sua detenzione domiciliare per maltrattamenti in famiglia a causa di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte. L’operazione è stata condotta dai militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli il 25 febbraio 2026. Il provvedimento e le violazioni accertate Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto della giovane è avvenuto nella notte scorsa, quando i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno rintracciato la donna all’interno di un locale notturno a Falciano del Massico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

