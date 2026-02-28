Fabriano zuffa in strada per la musica troppo alta | colpito con un cacciavite è grave

A Fabriano, due persone sono venute alle mani in strada a causa del volume eccessivo della musica. Durante la colluttazione, uno dei coinvolti è stato colpito con un cacciavite e ora si trova in condizioni gravi. La lite si è svolta in modo violento e ha portato a conseguenze serie per uno dei presenti. Sono in corso le indagini per chiarire l’accaduto.

FABRIANO - Ha rimediato una ferita profonda per aver ascoltato la musica a volume troppo alto, o meglio per essersi trovato nel posto sbagliato al momento ancora più sbagliato. E’ il paradossale epilogo di una serata di follia a Fabriano, in pieno centro. A restare gravemente ferito, un 50enne marocchino residente in città, trovato dai sanitari del 118 esanime a terra in una pozza di sangue lungo via Camillo Ramelli, zona non lontana dall’ospedale Profili. La ricostruzione A lanciare l’allarme, alcuni residenti che avevano sentito poco prima due uomini litigare animatamente in strada e poi, affacciandosi, avevano visto una sagoma a terra nel sangue. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fabriano, zuffa in strada per la musica troppo alta: colpito con un cacciavite, è grave Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbotta contro i “festini bilaterali”: lo sfogo per la musica troppo altaLa cantante romagnola si è lamentata prima sui social e poi sul palco dell'Ariston per i party troppo rumorosi che le impediscono di dormire, ma nel... Omicidio di Jlenia Musella, il fratello Giuseppe ha confessato: «L’ho uccisa, ma non volevo. Non mi faceva dormire». La lite per la musica troppo altaLa Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Aggiornamenti e notizie su Fabriano. Argomenti discussi: Fabriano, zuffa in strada per la musica troppo alta: colpito con un cacciavite, è grave. Fabriano, zuffa in strada per la musica troppo alta: colpito con un cacciavite, è graveFABRIANO - Ha rimediato una ferita profonda per aver ascoltato la musica a volume troppo alto, o meglio per essersi trovato nel posto sbagliato al momento ancora più sbagliato. E’ ... corriereadriatico.it Fabriano, zuffa in strada a colpi di cintura e lametta: denunciato dai poliziottiUn giovane è stato trovato a terra ferito e sanguinante. Era sotto l'effetto di alcol. Poco più in là un altro ragazzo, suo connazionale, che riferiva di essere stato aggredito e pestato Fabriano ... ilrestodelcarlino.it