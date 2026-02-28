Evan Bros la nuova moto già vola | Potevamo fare anche meglio

Buona la prima. E poteva essere buonissima: il debutto stagionale, in gara, della scuderia ravennate di SuperSport Evan Bros, da questo 2026 griffata ZXMOTO di cui è Factory Team ha portato in dote un terzo posto in griglia dopo una fantastica SuperPole e anche i primi (2) punti mondiali col nuovo marchio. Considerato che ZXMOTO è nata appena nel 2024, pur da solidissime basi, va da sé che il risultato è davvero notevole visto il poco tempo a disposizione per predisporre la moto, pure molto valida, per gareggiare nel mondiale SuperSport. Soddisfazione, moderata, per il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista: "Abbiamo fatto bene –...