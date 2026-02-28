Evade dai domiciliari e sorpresa a fare la ' ballerina' un club privè | arrestata

Una donna di 22 anni, sottoposta agli arresti domiciliari, è stata trovata all’interno di un club privé a Falciano del Massico dai Carabinieri di Mondragone. Dopo averla individuata, i militari l’hanno arrestata in quanto destinataria di un provvedimento di carcerazione. La 22enne era presente nel locale senza autorizzazione e ora si trova nelle mani delle forze dell’ordine.

