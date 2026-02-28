Evade dai domiciliari | 22enne arrestata in un club privè Trasferita a Secondigliano

Una ragazza di 22 anni, proveniente dal napoletano, è stata arrestata nella notte in un club privé, dove si trovava senza autorizzazione. La donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli e ora è stata trasferita nel carcere di Secondigliano. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri durante un controllo di routine.

È stata rintracciata e arrestata nella notte all'interno di un club privé una 22enne originaria del napoletano, destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Napoli. L'operazione è stata condotta dai militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone. L'arresto è scattato in esecuzione dell'ordinanza di revoca dell'ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare, emessa lo scorso 25 febbraio 2026, con conseguente ripristino della misura carceraria. La giovane era già sottoposta ai domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia. La 22enne risultava irreperibile dal 26 febbraio ed era stata segnalata per ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva.