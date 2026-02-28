Estrazione Million Day di oggi 28 febbraio 2026 | i numeri vincenti di sabato

Oggi, 28 febbraio 2026, sono stati estratti i numeri vincenti del Million Day in diretta. La lotteria si svolge ogni giorno e questa mattina sono stati annunciati i numeri estratti, visibili a tutti in tempo reale. L'estrazione si è svolta senza interruzioni e i risultati sono stati trasmessi attraverso i canali ufficiali.

Oggi, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 28 febbraio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 27 FEBBRAIOLE ESTRAZIONI DEL 26 FEBBRAIOLE ESTRAZIONI DEL 25 FEBBRAIOLE ESTRAZIONI DEL 24 FEBBRAIOLE ESTRAZIONI DEL 23 FEBBRAIO ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.