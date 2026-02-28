Esplosioni a Dubai colpita l’isola di Palm Jubeirah

Questa mattina a Dubai si sono registrate diverse esplosioni visibili e udibili sull’isola artificiale di Palm Jumeirah. Le esplosioni sono state associate a un attacco condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sui danni causati. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran questa mattina. Diverse esplosioni a Dubai sono state sentite e viste sulla celebre isola artificiale Palm Jumeirah. Come hanno riferito due testimoni all’Afp, un’esplosione e visto una colonna di fumo sono state viste alzarsi dall’isola. Uno dei due ha detto di aver visto del fumo nero e denso salire da un hotel e sentito le sirene delle ambulanze accorrere sul luogo. Ad ora il bilancio è di quattro feriti. Le autorità di Dubai hanno confermato che si è verificato un “incidente” in un edificio nella zona di Palm Jumeirah, che ha causato quattro feriti. Ancora da chiarire la dinamica ma diversi video sui media locali mostrano un esplosione dopo l’impatto di quello che sembra un drone o un missile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

