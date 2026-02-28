Esplosione e missili intercettati su Dubai dagli Emirati Arabi la testimonianza dell' imprenditore teatino Cucchiarelli VIDEO

Un sabato nell'isola artificiale di The Palm a Dubai è stato segnato da un'esplosione, mentre sono stati intercettati missili nella zona. Dall'Emirato degli Emirati Arabi è arrivata la testimonianza di un imprenditore teatino, che ha condiviso dettagli sull'incidente attraverso un video. La scena si è svolta in un'area nota per il lusso e il divertimento, coinvolgendo strutture di grande valore economico.

Un sabato qualunque nell'isola del lusso e del divertimento, funestato da un'esplosione nell'isola artificiale di The Palm, opera ingegneristica da più di 10 miliardi di dollari. Così Dubai, nella giornata del 28 febbraio, è stata coinvolta nelle tensioni fra Stati Uniti, Israele e Iran e si è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Attacco all’Iran, esplosioni negli Emirati Arabi: drammatica testimonianza di giornalista campanaL’attacco di Usa e Israele all’Iran, in corso da stamattina, sta destabilizzando l’intera regione.

Missili in cielo e chiusi in casa: abbiamo paura: le voci dei liguri bloccati a Dubai e Abu DhabiGli eventi si sono innescati dopo un attacco coordinato degli Stati Uniti e di Israele all’Iran, che ha scatenato una massiccia reazione di missili e droni lanciati dall’Iran verso varie nazioni del ... primocanale.it

Video. Esplosioni illuminano il cielo di Tel Aviv mentre Israele intercetta missiliVideo. Esplosioni nel cielo di Tel Aviv: la difesa israeliana intercetta missili lanciati dall’Iran, che parla di una prima ondata di droni e missili dopo i raid USA-Israele e preannuncia nuovi atta ... it.euronews.com

Attacco missilistico pochi minuti fa alla base americana a Dubai negli Emirati Arabi Uniti EAU. Un missile iraniano è caduto in una zona di lusso situata sull’isola artificiale Palm Jumeirah. Nell’area si trovano hotel di lusso, popolari tra i turisti russi. Uno di que - facebook.com facebook

Gli Emirati arabi uniti hanno reso noto di aver intercettato "con successo" una seconda ondata di missili lanciati dall'Iran, con alcuni frammenti caduti su #AbuDhabi, questa volta senza causare vittime, dopo che stamattina era rimasto ucciso un civile. Lo ha r x.com