Ersilia Cedro critica i roll?up ANM al Tribunale reggino
Al Tribunale di Reggio Calabria, la coordinatrice di FdI nella zona metropolitana, Ersilia Cedro, ha espresso critiche riguardo ai roll-up dell’Associazione Nazionale Magistrati sul tema del Referendum. La discussione si è incentrata sull’uso di queste esposizioni all’interno dell’edificio giudiziario, attirando l’attenzione sulla loro presenza e sulle modalità di esposizione.
Tensione al Tribunale di Reggio Calabria: la coordinatrice metropolitana di FdI, Ersilia Cedro, critica l'esposizione dei roll-up ANM sul Referendum Profonda indignazione e forte disappunto: sono i toni con cui la coordinatrice della Città Metropolitana di Reggio Calabria di Fratelli d'Italia, Ersilia Cedro, interviene sulla vicenda dei roll-up informativi esposti nei corridoi del Palazzo di Giustizia reggino. I pannelli, dedicati alle posizioni dell'Associazione Nazionale Magistrati sul No al Referendum confermativo, hanno suscitato un acceso dibattito. Cedro parla di "metodi subdoli e inaccettabili" e richiama il valore della libertà di pensiero ed espressione, definendoli "fondamento della nostra democrazia".
