Ermal Meta Sanremo 2026 video intervista | La mia filastrocca diventata cupa forse speranza disillusa

Ermal Meta partecipa nuovamente a Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, che ha origine da una filastrocca trasformata in una canzone dai toni cupi. Nella nostra intervista video, il cantautore spiega il significato del brano e il collegamento con i proventi destinati a Save the Children. Inoltre, parla del disco Funzioni vitali e dei prossimi appuntamenti del tour.

Ermal Meta torna al Festival di Sanremo 2026 con Stella stellina: nella nostra video intervista il cantautore racconta il brano in gara, il racconto omonimo i cui proventi sono devoluti a Save the Children, il disco Funzioni vitali e il tour. Vi presentiamo la nostra intervista ad Ermal Meta, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stella stellina. Un ritorno sul palco dell’Ariston per l’artista, già vincitore in passato, che si rimette in gioco con un pezzo intenso e stratificato. Nel corso della conversazione, Ermal Meta ha spiegato come quella che nasce come una filastrocca si sia trasformata in qualcosa di più cupo, quasi in una riflessione su una speranza che rischia di farsi disillusione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno, sono la cosa più bella della mia vita»In questo marasma festivaliero, tra una ballad d'amore struggente e l'altra, il rischio però è che il messaggio politico si perda.

Sanremo 2026, Ermal Meta insieme a Dardust nella serata dei duetti. La cover di golden hourErmal Meta, in gara al Festival con la canzone Stella Stellina, stasera reinterpreterà il brano del cantautore americano Jvke insieme a Dardust, tra i produttori più apprezzati ... rtl.it

L’Accademia della Crusca dà i voti ai testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo, e il migliore è quello di Ermal Meta. Voto 8, e l’artista albanese ormai barese di adozione ci ha scherzato su durante una conferenza stampa: “Se il testo migliore è quello di - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover:Ermal Meta con Dardust in ‘Golden Hour’ Codice Televoto: 26 x.com