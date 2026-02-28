Eric Dane | Grey' s Anatomy ricorda l' attore con un emozionante video

Il medical drama targato ABC ha pubblicato un video in cui ricorda l’attore che interpretava il dottor Mark Sloan e che è scomparso il 19 febbraio 2026 a causa delle complicanze della SLA. La clip mostra alcuni momenti salienti della sua carriera nella serie e ricorda il personaggio che ha interpretato per diversi anni. La produzione ha condiviso il tributo sui propri canali ufficiali.

🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eric Dane: Grey's Anatomy ricorda l'attore con un emozionante video Leggi anche: È morto Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy Leggi anche: È morto l'attore Eric Dane, star di "Grey's Anatomy" La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Addio a Eric Dane: si è spento a 53 anni a causa della SLA il doc Sloan di Grey's Anatomy; È morto l'attore Eric Dane, era il dottor bollore di Grey's Anatomy; Addio Dottor Bollore: Eric Dane, la carriera, il successo e la malattia; Morto Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Eric Dane: Grey's Anatomy ricorda l'attore con un emozionante videoIl medical drama targato ABC ha reso omaggio all'interprete del dottor Mark Sloan, morto il 19 febbraio 2026 per le conseguenze della SLA. movieplayer.it Grey's Anatomy ricorda Eric Dane con un toccante video tributoIn coda all'ultimo episodio di Grey's Anatomy andato in onda negli Stati Uniti è stato trasmesso un video di ricordo per Eric Dane, l'interprete di Mark Sloan recentemente scomparso. comingsoon.it In coda all'ultimo episodio di #GreysAnatomy andato in onda negli Stati Uniti è stato trasmesso un video in ricordo di #EricDane, recentemente scomparso. Guardatelo qui ripercorrendo i suoi momenti migliori nella serie: - facebook.com facebook Morte Eric Dane, la raccolta fondi ha superato i 275 mila dollari x.com