Durante il Festival di Sanremo, un artista ha lasciato sul palco un frutto, attirando l’attenzione dei presenti. La scena ha suscitato curiosità tra il pubblico e i giornalisti, che hanno osservato l’oggetto posato tra le altre esibizioni. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sull’intenzione dietro questa scelta, ma il gesto ha comunque catturato l’interesse di chi segue l’evento.

Al Festival di Sanremo c’è chi porta i fiori, chi porta i duetti da brividi e chi, invece, porta. la frutta. Promessa mantenuta per Tony Pitony, ospite di Ditonellapiaga nella serata delle cover con una scatenata versione di “The Lady Is a Tramp”, storico cavallo di battaglia di Frank Sinatra. Fin qui tutto (quasi) normale. Completo scintillante, maschera, ciuffo alla Elvis e attitudine da performer navigato. Poi, a fine esibizione, quando l’Teatro Ariston è ancora caldo di applausi, il colpo di teatro, Tony estrae un caco e lo appoggia con nonchalance sul palco. Silenzio del pubblico e facce curiose. Non è un gesto dadaista né un’improvvisa svolta salutista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Era una promessa...". Cosa c'è dietro il frutto lasciato da Tony Pitony sul palco dell'Ariston

Tony Pitony con un caco sul palco di Sanremo (come promesso in una sua canzone) nel duetto con Ditonellapiaga. E Luciana Littizzetto fa il tifo – Il videoCon la sua ormai celebre maschera, Tony Pitony è salito sul palco dell’Ariston insieme a Ditonellapiaga durante la serata dei duetti e delle cover di...

Pilar Fogliati perde l’orecchino da oltre 20 mila euro sul palco dell’Ariston: il “brivido” in diretta, ecco cosa è successoL'attrice romana debutta come co-conduttrice della seconda serata sfoggiando un abito monospalla viola metallizzato e parure Pomellato.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Discussioni sull' argomento La Promessa, cosa succede nella puntata del 25 febbraio: anticipazioni; Era una promessa.... Cosa c'è dietro il frutto lasciato da Tony Pitony sul palco dell'Ariston; Ci siamo dovuti mettere a spalare il tetto. Il Rifugio Valasco torna a emergere dalla neve: una corsa contro il tempo per mantenere una promessa; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì.

Era una promessa.... Cosa c'è dietro il frutto lasciato da Tony Pitony sul palco dell'AristonDopo aver duettato con Ditonellapiaga sulle note di The Lady Is a Tramp, Tony Pitony sorprende l’Ariston appoggiando un caco sul palco: un gesto ironico e provocatorio che richiama una promessa fatt ... ilgiornale.it

Pagelle della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026: duetti, scelte sorprendenti e omaggi alla musica italiana e internazionale. Da Caterina Caselli a Ditonellapiaga con Tony Pitony, passando per Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e J-Ax, voti e giudi - facebook.com facebook

Ditonellapiaga ha la canzone più originale del festival, il suo duetto con Tony Pitony è stato strepitoso. È piena di talento. Meriterebbe di vincere Sanremo. #Sanremo2026 x.com