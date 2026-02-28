Eolico e tangenti in Sicilia | condannato a 8 anni il faccendiere Paolo Arata pene per tre funzionari regionali

Il tribunale di Palermo ha condannato a 8 anni e 9 mesi un faccendiere legato alla Lega, accusato di corruzione riguardo alle concessioni per l’eolico e l’energia pulita rilasciate dalla Regione siciliana. La sentenza riguarda anche tre funzionari regionali coinvolti nel procedimento. La decisione si riferisce a un procedimento che ha portato alla condanna di un uomo e di alcuni pubblici ufficiali.

La quarta sezione del tribunale di Palermo ha condannato a 8 anni e 9 mesi il faccendiere Paolo Arata, già vicino alla Lega, imputato di corruzione nell'ambito delle concessioni rilasciate in materia di eolico e di energia pulita da parte della Regione siciliana. Dopo 15 ore di camera di consiglio i giudici della IV sezione del tribunale di Palermo hanno condannato a 8 anni e 9 mesi di carcere, per corruzione propria, Paolo Arata, faccendiere, ex deputato di Forza Italia, ex consulente della Lega sull'energia.