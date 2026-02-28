Enrica Cenzatti è l’ex moglie di Andrea Bocelli e ha condiviso molti anni della sua vita con il cantante. Sono stati sposati fino a un divorzio che ha attirato l’attenzione per l’aspetto economico. Enrica Cenzatti è nota anche per il suo ruolo di madre e per il rapporto che ha mantenuto con Bocelli dopo la separazione.

Enrica Cenzatti è l’ex e prima moglie di Andrea Bocelli ed è la donna che gli è stata accanto per molti anni. Classe 1969, è nata a Pisa e aveva solo 17 anni quando l’ha incontrato per la prima volta: è stato amore a prima vista. All’epoca lui suonava il piano in un bar e lei, entrando, ne era rimasta folgorata. Nel 1992, la coppia è convolata a nozze e tre anni dopo è arrivato il primo figlio, Amos. Nel 1997, ha dato alla luce Matteo, che ha seguito le orme del suo famosissimo papà e oggi è un cantante affermato. Ci sono stati rumors riguardo il vero motivo del matrimonio, si è parlato di presunti tradimenti di lui e lei infastidita da presunti troppi impegni, ma nessuno conosce il reale motivo e non vi sono stati accenni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Enrica Cenzatti, chi è l’ex e prima moglie di Andrea Bocelli (un divorzio milionario)

Chi sono l’ex e la moglie di Andrea Bocelli, Enrica Cenzatti e Veronica Berti (e madri dei suoi figli)Andrea Bocelli è sposato dal 2014 con la seconda moglie Veronica Berti, sua manager e madre della figlia Virginia (2012), con la quale ha superato...

Veronica Berti, chi è la seconda moglie di Andrea Bocelli: “Mi ha corteggiata due minuti e mezzo”Veronica Berti Bocelli, seconda moglie di Andrea Bocelli, ha conosciuto suo marito a soli 20 anni.

Contenuti utili per approfondire Enrica Cenzatti.

Argomenti discussi: Chi è Virginia Bocelli, new entry di Mare Fuori: età, papà Andrea, carriera e Instagram.

Andrea Bocelli ospite a Sanremo: chi è, età, dove vive, la casa (enorme), i due matrimoni e la malattiaGrande attesa per la finale di Sanremo 2026 che va in onda questa sera, sabato 28 febbraio. Tra gli ospiti della serata anche ... msn.com

Enrica Bonaccorti e il tumore: Non ho tantissime speranzeTra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nelle cure, ha detto la conduttrice, ospite di Verissimo insieme alla figlia Enrica Bonaccorti, affetta da tumore al pancreas, è ... tg24.sky.it