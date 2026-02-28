Elkann e quel gesto dopo Juve Galatasaray | Spalletti ha apprezzato particolarmente

Dopo la partita tra Juve e Galatasaray, il presidente della Juventus ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione. L’allenatore dei bianconeri ha commentato positivamente questa azione, sottolineando come abbia apprezzato la presenza e il comportamento del dirigente. La scena ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, rendendo evidente il momento di vicinanza tra le parti coinvolte.

Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus.». La critica sulla rosa bianconera ma non solo! Senesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ultime Kolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il piano Calciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. La dirigenza vuole.» Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann e quel gesto dopo Juve Galatasaray: Spalletti ha apprezzato particolarmente Attacco frontale dopo Juve-Galatasaray: “Spalletti ha giocato in 9”Il nostro Giorgio Musso ha rifilato un bel 4 a Pinheiro, l’arbitro portoghese di Juve-Galatasaray. Continassa Juve: novità su McKennie e Tudor. Cos’ha detto Elkann a Spalletti dopo SassuoloPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Una raccolta di contenuti su Juve Galatasaray. Temi più discussi: Sal Da Vinci a Sanremo 2026: standing ovation per Per sempre sì; Elkann e quel gesto dopo Juve Galatasaray: Spalletti ha apprezzato particolarmente; Moglie Lapo Elkann, chi è Joana Lemos/ Relazione sempre più bella nata con rispetto. Elkann e quel gesto dopo Juve Galatasaray: Spalletti ha apprezzato particolarmenteElkann e quel gesto dopo Juve Galatasaray: Spalletti ha apprezzato particolarmente la vicinanza del numero uno bianconero Il sostegno della proprietà verso Luciano Spalletti è oggi più solido che mai. juventusnews24.com Pagina 3 | Spalletti, rinnovo con la Juve su misura! L'ultimo gesto di Elkann e il retroscena mercatoIl tecnico bianconero ha dato piena disponibilità: quando è previsto il primo incontro con la società e le richieste per tornare a lottare con l'obiettivo Scudetto ... tuttosport.com In una notte di Champions carica di tensione, Juve-Galatasaray ha regalato anche un momento fuori dal tempo. Finita la battaglia, Victor Osimhen ha messo da parte tutto e, vedendo a pochi passi Alessandro Del Piero, è tornato bambino: “Voglio fare una foto - facebook.com facebook Marino: “Juve - Galatasaray Mi verrebbe voglia di amm****re qualcuno” Pierpaolo Marino commenta l’impresa sfiorata dalla #Juventus contro il GalatasarayNel mirino (ironicamente) l’errore di Zhegrova che ha negato ai bianconeri la possibile rimonta x.com