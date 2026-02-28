Elezioni a Verghereto il consigliere Simone Mercatelli si candida a sindaco | Lavorerò per il bene della comunità

A Verghereto, il consigliere comunale della lista civica di maggioranza, annuncia la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative. Si chiama Simone Mercatelli e ha dichiarato di voler lavorare per il bene della comunità, presentandosi come un volto nuovo in politica locale. La sua candidatura viene comunicata pubblicamente e include un impegno a contribuire allo sviluppo del paese.

In vista delle prossime elezioni amministrative, a Verghereto il consigliere comunale della lista civica di maggioranza Protagonisti del Territorio Simone Mercatelli annuncia la propria disponibilità a candidarsi sindaco, descrivendo la propria candidatura come "un volto nuovo, ma che al tempo.