Elettra Lamborghini gioielli esagerati a Sanremo | orecchini e collana marca e prezzo

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha indossato orecchini e una collana vistosi, di marca e prezzo non specificati. La cantante ha partecipato alla gara con un look appariscente, attirando l’attenzione del pubblico con accessori di grande volume. La serata ha visto anche esibizioni di cover e duetti, che hanno coinvolto i partecipanti e il pubblico presente in sala.

