Elettra Lamborghini si è detta delusa dopo la serata cover a Sanremo, commentando con sarcasmo che “tutti amici amici poi ti rubano la bici”. Dopo aver concluso l’evento, è andata a dormire con i tappi nelle orecchie, affermando di essere “nera”. La cantante ha poi condiviso sui social la sua frustrazione per la mancata top ten durante la serata.

La cantante si mostra poco prima di dormire: "Ti amo Elettra e poi son fuori dalla top ten. Non si fa così, non mi meritate" Elettra Lamborghini non ha pace a Sanremo. La cantante ha lanciato un messaggio ai fan delusa dopo la mancata top ten nella serata delle cover. Nonostante il brano coinvolgente, Asereje portato con le Las Ketchup, la cantante non ha infatti raggiunto i primi 10 posti in classifica. “Sono delusa un po’. Non ci ho mai creduto ma me l’hanno fatta annusare, sennò a me non fregava nulla e alla classifica avevo già smesso di pensarci da un po’”, scrive Lamborghini nelle storie Instagram in cui si mostra molto stanca al letto. “Votatemi però e che caz”, ribadisce ai fan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elettra Lamborghini delusa dopo la serata cover: “Tutti amici amici poi ti rubano la bici”. E va a dormire munita di tappi: “Sono nera”

L'ira di Elettra Lamborghini dopo la prima serata: "Dobbiamo dormire". Cos'è successoLa cantante si è sfogata su Instagram pubblicando un video in cui si sente musica ad alto volume per le strade di Sanremo vicino al suo albergo La...

Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»«Porca TROya fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica é devastante!! Siamo tutti...

Aggiornamenti e notizie su Elettra Lamborghini.

Discussioni sull' argomento Elettra Lamborghini delusa per i festini 'bilaterali' a Sanremo: annuncia la sua protesta con un megafono; Festini notturni alla fine Elettra sbotta | Ecco le prove E spunta un colpevole vippissimo.

ELETTRA LAMBORGHINI Elettra Lamborghini: «Delusa dal Festival, voglio solo vincere il Fantasanremo»Elettra Lamborghini ha condiviso su Instagram il suo sfogo dopo la quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata ai duetti ... statoquotidiano.it

Elettra Lamborghini: Me la meritavo la top 10 di SanremoElettra Lamborghini esprime la sua delusione per non essere entrata nella top 10 della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. La cantante, che si è esibita con le Las Ketchup sulle note di ... it.blastingnews.com

Elettra sul carpet del #extrafestival @lucaadamophoto #radio105 @elettralamborghini #sanremo2026 #voila - facebook.com facebook

Serata Cover Elettra Lamborghini con Las Ketchup “Aserejé” #Sanremo2026 x.com