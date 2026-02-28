Elena muore di polmonite la spiegazione shock dei medici | Colpa dello smalto

Una donna è deceduta a causa di una polmonite, secondo quanto riferiscono i medici. La vittima aveva iniziato ad avere sintomi lievi, ma in breve tempo la situazione è peggiorata bruscamente. I medici hanno spiegato che la causa della morte potrebbe essere collegata all’uso di uno smalto per unghie. La famiglia si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa.

Una vita spezzata in pochi giorni, tra sintomi inizialmente sottovalutati e un peggioramento improvviso che non ha lasciato scampo. La morte di Elena Scanu, 49 anni, ha sconvolto la comunità di Brenna, dove era molto conosciuta e apprezzata, lasciando familiari e amici in attesa di risposte su quanto accaduto. La donna è morta giovedì nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba, dopo una lotta contro una polmonite bilaterale acuta e fulminante. Il compagno, Stefano Romersa, ha ripercorso gli ultimi giorni della 49enne, segnati da un rapido peggioramento delle condizioni di salute e da difficoltà respiratorie sempre più gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

