Elena è morta a causa di ustioni in casa, secondo quanto riferiscono i figli che chiedono che la badante responsabile venga fermata. I figli affermano di voler scoprire la verità, denunciando presunte bugie e crudeltà. La vicenda si svolge a Bologna e riguarda il sospetto coinvolgimento di un’assistente domiciliare nel tragico evento. La famiglia fa appello affinché venga fatta giustizia.

Bologna, 28 febbraio 2026 – “Di fronte a tante bugie e a una crudeltà disumana, noi vogliamo giustizia: la persona che ha portato la nostra mamma alla morte non deve più fare del male a nessuno”. Sono passati quasi cinque mesi dalla scomparsa di Elena Panettiere, l’anziana di 85 anni deceduta al Maggiore a causa di gravi ustioni che le ricoprivano più del 54% del corpo. La pensionata è stata trovata nel suo appartamento di via Panigale il 3 ottobre scorso, seduta sul letto con i vestiti cambiati; sotto gli indumenti, la pelle bruciata. A dare l’allarme e chiamare i soccorsi, il figlio Vincenzo Fazio, che con la sorella Simona (assistiti dal legale Emilio Paolo Rogari) ora aspetta che “sia fatta giustizia, perché le nostre domande sono ancora senza risposte”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elena, morta dopo le ustioni in casa. I figli: “Questa badante va fermata. Ora la verità”

Morta dopo le ustioni, stava preparando dei liquoriEra già in condizioni disperate quando i vigili del fuoco l’hanno raggiunta domenica pomeriggio, passando da un balcone al secondo piano di una...

“La verità è questa”. Bimba di due anni morta all’asilo, parla la maestraHa suscitato commozione in tutta Italia la tragica morte della bambina di due anni, deceduta improvvisamente a Tivoli.

Tutti gli aggiornamenti su Elena.

Temi più discussi: Muore a 49 anni per una polmonite fulminante: Brenna in lutto per Elena Scanu; Muore di polmonite a 49 anni: Per il medico era bronchite; La morte e la fanciulla, al Mina Mezzadri lo spettacolo di Elena Bucci e Marco Sgrosso; Le diagnosticano una bronchite, ma era una polmonite bilaterale acuta: Elena Scanu muore a 49 anni.

Le diagnosticano una bronchite, ma era una polmonite bilaterale acuta: Elena Scanu muore a 49 anniLa donna è morta ieri all’ospedale Fatebenefratelli di Como. Il medico di base le aveva prescritto un antibiotico e un antinfiammatorio, ma le sue condizioni ... milano.repubblica.it

Elena Aubry morta in moto sull’Ostiense, la mamma: Un indagato promosso, state passando sul cadavere di mia figliaPerché state passando sul cadavere di mia figlia e Noemi Carrozza?, lo sfogo della mamma di Elena Aubry dopo la promozione sul lavoro di uno degli indagati. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it

Ricordando Elena Teodorini (Craiova, 25 marzo 1857 – Bucarest, 27 febbraio 1926). - facebook.com facebook

“Abbiamo bevuto un tè, poi le ho dato un bacio e sono andato a lavoro. Ma le ho detto 'Elena se al mio rientro stai ancora così male, ti porto in ospedale'. È stata l’ultima volta che l’ho vista viva”. Stefano Romersa è disperato e non si dà pace. La sua fidanzata, x.com