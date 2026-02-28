Effetto Sanremo sugli ascolti Rai | L’Eredità vola a 5,3 milioni Day Time domina con share oltre il 30%

I programmi di intrattenimento del daytime di Rai1 hanno registrato un aumento di ascolti nella giornata di ieri, venerdì 27 febbraio. “L’Eredità” ha raggiunto i 5,3 milioni di spettatori, mentre il totale delle trasmissioni ha superato il 30 per cento di share, dominando l’intera programmazione. La giornata si è caratterizzata per un incremento consistente rispetto ai giorni precedenti.

Traino del Festival decisivo per Rai1. Boom per UnoMattina, La Volta Buona e Vita in Diretta. Crescono anche Rai2 con I Fatti Vostri e BellaMa’. Boom di ascolti per i programmi di intrattenimento Day Time di Rai1 che conquistano l’intera giornata di ieri, venerdì 27 febbraio. Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, con “UnoMattina”, hanno conquistato il 26,6% di share e un ascolto pari a 1 milione e 192mila telespettatori, con picchi del 29,35% e oltre 1 milione e 400mila spettatori. A seguire, la puntata di “Storie Italiane”, il programma condotto da Eleonora Daniele, ha raccolto il 26,1% di share e quasi 1 milione e 194mila telespettatori, con punte del 30,20% e 1 milione e 373mila utenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

