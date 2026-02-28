Edoardo Lavagno | Mi dicevano ‘ci vuole tempo’ ma il dolore aumentava Dovevo fermarmi prima

Edoardo Lavagno ha annunciato il ritiro dal tennis a causa di un infortunio che lo ha costretto a interrompere la carriera. Dopo aver giocato per un anno nonostante il dolore, ha deciso di smettere perché ora non riesce più a seguire le partite in tv. Lavagno ha spiegato di aver sentito spesso dire che ci voleva tempo, ma il disagio è cresciuto fino a diventare insostenibile.