Edoardo Lavagno | Mi dicevano ‘ci vuole tempo’ ma il dolore aumentava Dovevo fermarmi prima
Edoardo Lavagno ha annunciato il ritiro dal tennis a causa di un infortunio che lo ha costretto a interrompere la carriera. Dopo aver giocato per un anno nonostante il dolore, ha deciso di smettere perché ora non riesce più a seguire le partite in tv. Lavagno ha spiegato di aver sentito spesso dire che ci voleva tempo, ma il disagio è cresciuto fino a diventare insostenibile.
Edoardo Lavagno si racconta ai microfoni di Fanpagedopo il doloroso ritiro dal tennis per infortunio: "Ho giocato sul dolore per un anno, ora non riesco più a guardare una partita in tv. Ho cancellato tutte le app". 🔗 Leggi su Fanpage.it
