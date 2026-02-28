Edizione speciale del Il Saracino del Cuore

Il 28 febbraio 2026 si svolge un’edizione speciale del “Il Saracino del Cuore” ad Arezzo. L’evento viene promosso da un gruppo di organizzatori locali e coinvolge numerosi partecipanti provenienti dalla regione. La manifestazione prevede sfilate, esibizioni e attività sportive che richiamano tradizioni storiche e culturali della zona. La giornata si svolge all’interno di spazi pubblici e privati del centro cittadino.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – , l'iniziativa promossa da OPI Arezzo (Ordine delle Professioni Infermieristiche) con il supporto di Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo e TCA SpA che da anni porta l'attenzione sull'importanza della cardioprotezione e aumenta così la sicurezza sanitaria nei quartieri aretini della Giostra del Saracino, attraverso la donazione di 4 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e la formazione di 100 volontari (quartieristi, Sbandieratori, Musici, Signa Arretii). Alla cerimonia presenti anche il Vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, i Rettori dei quartieri, il Direttore Generale della ASL Toscana Sud Est Marco Torre, il Direttore del 118 di Arezzo Simone Nocentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Edizione speciale del "Il Saracino del Cuore" Opi Arezzo realizza il progetto "Il Saracino del Cuore"Arezzo, 20 febbraio 2026 – Opi Arezzo realizza il progetto "Il Saracino del Cuore", iniziativa realizzata con il supporto di Banca di Anghiari e Stia...