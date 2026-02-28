Ecco perché dobbiamo ritoccare lo statuto della Fondazione

Un articolo esplora la possibilità di prorogare il mandato del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, eletto nel 2021 e già riconfermato per un secondo mandato nel 2025. La durata naturale dell’incarico scadrebbe nel 2029, ma si discute sulla necessità di modificare lo statuto per consentire un eventuale prolungamento. La questione riguarda la governance dell’ente e le procedure previste per eventuali cambiamenti.