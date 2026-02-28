' Eccellenza sanitaria' | promosso il Centro umbro anti-obesità ' Oltre 100 interventi Equipe multidisciplinare'

Il Centro umbro anti-obesità di Città di Castello ha ricevuto il riconoscimento di

Ecco come curano, con percorsi mirati, che non si limitano ad interventi chirurgici, nella struttura di Città di Castello "Centro d'eccellenza 2026": è questo il prestigioso riconoscimento che la struttura di Chirurgia dell’obesità dell’ospedale di Città di Castello ha ottenuto dalla Sicob (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche). Un centro d'eccellenza per i risultati raggiunti dai pazienti sia a livello fisico che psicologico, grazie all'équipe multidisciplinare della struttura, afferente alla Chirurgia Generale diretta dal dottor Maurizio Cesari, e alla gestione del centro da parte del dottor Saverio Valiani insieme ai colleghi Daniele Brunelli, Lavinia Amato e Angelo Pio Damiani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

