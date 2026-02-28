eccellenza le previsioni di giandomenico montefano favorito sulla jesina pari tra chiesanuova e trodica

L’allenatore Luigi Giandomenico ha commentato le partite di questo turno di Eccellenza, indicando Montefano come favorito sulla Jesina. Ha anche parlato della sfida tra Chiesanuova e Trodica, sottolineando che il Chiesanuova cerca di salvarsi mentre il Trodica si trova in un momento difficile. Le partite si disputano con queste premesse e senza ulteriori analisi.

L’allenatore Luigi Giandomenico (foto) presenta questo turno del campionato di Eccellenza. Chiesanuova-Trodica: "Il Chiesanuova deve salvarsi mentre il Trodica è in un momento particolare. Sarà una partita combattuta e non mi sorprenderei in un pareggio". Civitanovese-Osimana: "La Civitanovese si è messa a posto ed è complicato per chiunque affrontarla sul suo campo: 1". K Sport-Fermana: "Si tratta di una gara fin troppo delicata per entrambe le formazioni e alla fine uscirà fuori un pareggio". Matelica-Fermignanese: "Matelica è in un buon momento e vorrà approfittarne per risalire la corrente: 1". Montefano-Jesina: "Affrontare il Montefano sul suo campo è dura per chiunque, la Jesina è una buona squadra ma vedo favorita la squadra di casa: 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

