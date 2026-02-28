È tornato il vecchio Bernardeschi? Un assist e un gol nelle ultime due e se calcia i rigori

L’ex giocatore di Juventus e Fiorentina ha messo a segno un assist e un gol nelle ultime due partite, dimostrando di aver ritrovato il ritmo. In queste gare ha anche calciato i rigori, contribuendo alle prestazioni della squadra. Dopo un avvio difficile, sembra aver trovato la forma migliore e tornato a essere un elemento importante in campo.

Una delle operazioni di mercato più affascinanti dell'ultima finestra di mercato estiva è stata quella che ha riportato Federico Bernandeschi in Italia, precisamente al Bologna. Dopo gli anni canadesi, l'ex giocatore di Juventus e Fiorentina ha deciso di tornare nel Vecchio Continente, rimettendosi in gioco ai massimi livelli. L'inizio, come prevedibile, non è stato dei più semplici. Riabituarsi ai ritmi europei, e in particolare a quelli dettati da Vincenzo Italiano, allenatore che richiede grande sacrificio a livello fisico ai suoi giocatori, non è stato affatto scontato. Inoltre, a complicare ulteriormente il nuovo ambientamento al calcio europeo ci ha pensato una frattura alla clavicola, che l'ha tenuto lontano dal campo per circa un mese, da fine dicembre fino a fine gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le parole dell'allenatore dei norvegesi dopo la sconfitta contro il Bologna. Il tecnico islandese reclama un possibile rosso per Bernardeschi Niccolò Parenti #Brann #Bfc - facebook.com facebook