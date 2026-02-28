È tornato il vecchio Bernardeschi? Un assist e un gol nelle ultime due e se calcia i rigori
L’ex giocatore di Juventus e Fiorentina ha messo a segno un assist e un gol nelle ultime due partite, dimostrando di aver ritrovato il ritmo. In queste gare ha anche calciato i rigori, contribuendo alle prestazioni della squadra. Dopo un avvio difficile, sembra aver trovato la forma migliore e tornato a essere un elemento importante in campo.
Una delle operazioni di mercato più affascinanti dell'ultima finestra di mercato estiva è stata quella che ha riportato Federico Bernandeschi in Italia, precisamente al Bologna. Dopo gli anni canadesi, l'ex giocatore di Juventus e Fiorentina ha deciso di tornare nel Vecchio Continente, rimettendosi in gioco ai massimi livelli. L'inizio, come prevedibile, non è stato dei più semplici. Riabituarsi ai ritmi europei, e in particolare a quelli dettati da Vincenzo Italiano, allenatore che richiede grande sacrificio a livello fisico ai suoi giocatori, non è stato affatto scontato. Inoltre, a complicare ulteriormente il nuovo ambientamento al calcio europeo ci ha pensato una frattura alla clavicola, che l'ha tenuto lontano dal campo per circa un mese, da fine dicembre fino a fine gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Malinovskyi, che momento al fantacalcio: due assist e un gol nelle ultime quattro partiteLa cura De Rossi sta togliendo il Genoa dalle sabbie mobili della lotta retrocessione e sta regalando ai fantallenatori un'opzione in più a...
Davis ora è un top anche al fanta: due gol e un assist nelle ultime quattro partiteAll'inizio della stagione, aveva una quotazione di 19 crediti al Fantacampionato Gazzetta, dopo i soli due gol della scorsa annata.
Una raccolta di contenuti su Bernardeschi.
Temi più discussi: Cosmi è tornato, 'chi pensa a un allenatore vecchio si sbaglia'; Perché in Tv è tornato il vecchio spot della Sip con Massimo Lopez; Trastevere, festa al San Calisto: il bar simbolo del Rione è tornato; Massimo Lopez e il plotone di esecuzione: perché è tornato in tv il famoso spot Sip Anni 90?.
Perché in Tv è tornato il vecchio spot della Sip con Massimo LopezLo spot cult del 1994 con Massimo Lopez torna in tv e TIM riporta online il vecchio logo SIP: nostalgia, marketing e il possibile legame con Sanremo 2026 ... skuola.net
Una vecchia pubblicità del 1993 è tornata in TV: cosa sta succedendo?Lo spot con Massimo Lopez ha scatenato subito la nostalgia e i commenti. Com'è possibile che sia in TV nel 2026? C'è lo zampino di TIM. smartworld.it
#Bernardeschi #JoaoMario #Lucumí #Rowe #Skorupski #SkySport #mixedzone #dichiarazioni #BFCBrann #BolognaBrann #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Brann #calcio #UEL #EuropaLeague x.com
Le parole dell'allenatore dei norvegesi dopo la sconfitta contro il Bologna. Il tecnico islandese reclama un possibile rosso per Bernardeschi Niccolò Parenti #Brann #Bfc - facebook.com facebook