È scomparso Sandro Munari, noto pilota dell’automobilismo italiano. Munari, soprannominato il “Drago”, è deceduto a Bologna dopo aver combattuto una lunga malattiva. La sua carriera ha attraversato numerose competizioni, contribuendo in modo significativo al mondo delle corse. La sua morte ha suscitato grande scalpore tra appassionati e addetti ai lavori del settore automobilistico.

Ci sono eroi che non dovrebbero mai morire. Tale per me è stato Sandro Munari. Il Drago! Sì è spento a Bologna, dopo una estenuante malattia. Io sognavo potesse scappar via dalla morte, accelerando in uscita da una curva. Alla sua maniera. Chi non c’era probabilmente non capirà. Chi c’era, spero di sì. Munari sul finire dei Fab Sixties, i favolosi Anni Sessanta, venne ad incarnare il sogno di chi era bambino, quando le auto da corsa erano “naturalmente “ potenti, ruggenti, tremendamente aggressive. Le note biografiche dicono che Munari debuttò nelle corse su strada nel 1964, poi si trasformò presto in uomo Lancia, guidando le Flavia, Fulvia e soprattutto la Stratos che lo portò al titolo mondiale nel 1977. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - E’ morto Sandro Munari, icona dell’automobilismo italiano

Friuli in lutto per "Cassele": è morto Gianni Marchiol, icona dell’automobilismoUna vita intera trascorsa tra motori, curve e una determinazione fuori dal comune: Gianni Marchiol, udinese del 1939, è scomparso all’età di 86 anni,...

Contenuti e approfondimenti su Sandro Munari.

Argomenti discussi: LUTTO - E' morto Sandro Munari, il Drago che dominò i rally al volante delle Lancia.

Sandro Munari, morto il 'Drago' che dominò i rally al volante delle LanciaCAVARZERE (VENEZIA) - Addio a Sandro Munari, il 'Drago' che dominò i rally al volante delle Lancia. Dopo una lunga malattia è morto Sandro Munari, considerato a ... ilgazzettino.it

E' morto Sandro Munari, il 'Drago' che dominò i rally al volante delle LanciaDopo una lunga malattia è morto Sandro Munari, considerato a ragione il numero uno dei piloti da rally negli Anni '70. (ANSA) ... ansa.it