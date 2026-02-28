I Giochi paralimpici sono ufficialmente iniziati, con l’Inghilterra che prende il testimone dalla Grecia. La cerimonia di apertura si è svolta a Stoke Mandeville, piccolo paese a nord-ovest di Londra, dove il 29 luglio 1948 sir Ludwig Guttman organizzò i primi eventi paralimpici. Da allora, questa tradizione si rinnova ogni quattro anni, coinvolgendo atleti provenienti da tutto il mondo.

La cerimonia d'apertura ci sarà il 6 marzo a Verona. Per il momento la delegazione ucraina ha deciso di non sfilare per la riammissione di bandiera e inno russi. Gli azzurri invece si presentano con 42 atleti per 6 discipline: sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, wheelchair curling e para ice hockey La Grecia lascia il posto all'Inghilterra. Si riparte da lì, come ogni Paralimpiade, da quel piccolo paese a nord-ovest di Londra, Stoke Mandeville, dove il 29 luglio 1948 sir Ludwig Guttman gettò i semi di quello che diventerà lo sport paralimpico. Ed è proprio qui che a due giorni dalla Cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici...

© Ilfoglio.it - È già tempo di riaccendere la fiaccola: iniziano i Giochi paralimpici

Giochi Paralimpici di Milano Cortina: la Fiamma Paralimpica farà tappa a PadovaNon meno importanti dei Giochi Olimpci sono quelli Paralimpici che inizieranno il prossimo 6 marzo.

Leggi anche: Da Monteverde ai Giochi Paralimpici invernali: la dedizione di Carmela Freda

