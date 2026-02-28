E che ca… Sanremo 2026 l’annuncio di Elettra Lamborghini al pubblico del Festival

Durante una delle serate del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha concluso il suo intervento con una frase diretta e senza mezzi termini, lasciando il pubblico senza parole. La cantante ha deciso di usare un linguaggio schietto per salutare la platea, attirando l’attenzione dei presenti e dei telespettatori. La sua uscita ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli spettatori in sala.

Con una frase, netta e senza filtri, Elettra Lamborghini ha scelto di chiudere una delle serate più intense del suo percorso al Festival di Sanremo 2026. Il video è comparso nelle storie Instagram quando ormai era notte fonda. La cantante bolognese era appena rientrata in albergo, ancora truccata e visibilmente provata, dopo la lunga maratona della quarta serata, quella tradizionalmente dedicata alle cover e ai duetti. Poche ore prima, sul palco dell’Ariston, l’artista aveva aperto la puntata con un’esibizione esplosiva insieme alle Las Ketchup sulle note di Asereje. Un inizio ad alto tasso di energia che aveva trasformato il teatro in una pista da ballo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, chi veste Elettra Lamborghini al FestivalDietro ogni entrata all’Ariston che lascia il segno c’è una regia invisibile fatta di fitting, visioni condivise e scelte che...

Chi è Elettra Lamborghini, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Elettra Lamborghini è una delle artiste più apprezzate e amate dal grande pubblico, anche per il suo stile ironico e scanzonato.

Festival di Sanremo 2026, la candidatura di Elettra Lamborghini “Adorerei”

Contenuti e approfondimenti su Elettra Lamborghini.

Temi più discussi: Se le canzoni in gara a Sanremo 2026 fossero dei libri, a quali assomiglierebbero?; Sanremo 2026, la prima serata: cosa è successo sul palco dell’Ariston; Testi canzoni Sanremo 2026, l'analisi e le parole più usate; Le pagelle di tutte le canzoni di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: pasticcio in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it

Scaletta Sanremo 2026, cantanti in gara e ospiti nella serata finaleIl Festival di Sanremo 2026 (LA DIRETTA)si prepara a chiudere la sua edizione con una finale di grande intensità, in cui si incontrano tradizione, spettacolo e grandi nomi della musica italiana. Sul p ... tg24.sky.it

Radio Deejay. . #ElettraLamborghini sta facendo molto parlare di sé per la sua autoironia che ha portato a #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Serata Cover Elettra Lamborghini con Las Ketchup “Aserejé” #Sanremo2026 x.com