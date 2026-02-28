Duino vietata fino a fine giugno l' arrampicata lungo le falesie

A Duino Aurisina l’attività di arrampicata lungo le falesie è stata sospesa fino alla fine di giugno. Il Comune, che gestisce la Riserva delle falesie, ha deciso di imporre il divieto in attesa delle valutazioni relative alla fauna locale. La misura interessa tutte le zone di arrampicata presenti nella riserva e si ripete anche quest’anno.

Brutte notizie per gli arrampicatori – migliori per la fauna locale. Come gli anni scorsi, in attesa delle valutazioni avifaunistiche, il Comune di Duino Aurisina – che è organo gestore della Riserva falesie – ha vietato l'arrampicata fino a fine giugno. L'ordinanza, firmata dal sindaco Igor. 🔗 Leggi su Triesteprima.it La Roller non molla e scrive a Comune e Regione: "Consentiteci di usare il PalaTulimieri fino a fine giugno"La società torna a puntare i riflettori sullo sfratto che ha decretato lo stop delle attività a danno di centinaia giovani atleti Scongiurare la... Tutto quello che riguarda Duino Argomenti discussi: Duino, vietata fino a fine giugno l'arrampicata lungo le falesie; Arrampicata vietata nelle falesie di Duino Aurisina per tutelare la fauna. Duino, vietata fino a fine giugno l'arrampicata lungo le falesieIl divieto viene disposto ogni anno, in attesa delle valutazioni avifaunistiche. In base a queste potrebbero essere estese o revocate. Per i trasgressori è prevista una sanzione ... triesteprima.it