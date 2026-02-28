Due uomini denunciati per atti indecenti in pubblico durante il giorno

Due uomini sono stati denunciati dalla polizia locale di Afragola per aver compiuto atti indecenti in un luogo pubblico durante le ore diurne. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini. I due sono stati identificati e portati in commissariato, dove sono state formalizzate le denunce.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 25 febbraio 2026, durante un’operazione di controllo nella città di Afragola, gli agenti della polizia locale hanno arrestato due uomini colti in flagranza mentre commettevano atti osceni in un’area pubblica. L’operazione è scattata a seguito di segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per la presenza di questi comportamenti in pieno giorno. Le segnalazioni indicavano un’attività sospetta in un’area parcheggio di un noto centro commerciale, situato nei pressi di un cimitero comunale. Questo luogo, frequentato da famiglie, bambini e donne, era diventato un punto di incontro per chi si dedicava a pratiche inappropriate, fortemente contrastate dalla legge italiana, che tutela la pubblica decenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Due uomini denunciati per atti indecenti in pubblico durante il giorno. Atti osceni nel parcheggio dell’Ikea di Afragola: due uomini denunciatiABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una zona di incontro nel parcheggio La Polizia Locale di Afragola ha individuato un’area nei pressi del parcheggio... Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiLa Polizia Locale di Afragola ha scoperto un luogo di appuntamenti nei pressi del parcheggio Ikea: fermati e denunciati due uomini per atti osceni. Approfondimenti e contenuti su Due uomini. Temi più discussi: Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uomini; Furto in abitazione, due uomini denunciati dalla Polizia ad Augusta; Manduria, tentano furto in una profumeria: denunciati due georgiani; Tentato furto al Conad di Fabbrico: denunciati due uomini. Furto in abitazione, due uomini denunciati dalla Polizia ad AugustaDue uomini di 46 e 39 anni sono stati denunciati ad Augusta dalla Polizia, per il reato di furto in abitazione. Gli agenti hanno notificato loro i relativi avvisi di conclusione delle indagini prelimi ... siracusaoggi.it Mores, mezzo chilo di marijuana in casa: due uomini denunciatiControllo dei carabinieri a Mores: denunciati due uomini per detenzione ai fini di spaccio di 443 grammi di marijuana ... cagliaripad.it Colpo sfumato al centro commerciale: vigilante e carabinieri bloccano due uomini - facebook.com facebook #Verona, esplosione Negrar: estratti dalle macerie tre feriti, due uomini e una donna. I #vigilidelfuoco stanno operando per estrarre un altro uomo individuato sotto le macerie del crollo [ #24febbraio 19:10] x.com