Due progetti per i giovani Dalla fotografia al ricamo | oltre 40 eventi gratuiti

A Fermo sono stati avviati due progetti dedicati ai giovani, intitolati Terra nostre e Giovani in azione. Sono stati finanziati con 74mila euro e prevedono circa 40 eventi gratuiti che spaziano tra vari linguaggi artistici, dalla fotografia al ricamo. Questi progetti offrono occasioni di partecipazione e di scoperta culturale rivolte alla gioventù locale.

Due progetti per i giovani fermani, per momenti d’arte, di cultura di bellezza. Nasce a Fermo Terra nostre e Giovani in azione, due progetti regionali finanziati con 74mila euro per una serie di eventi gratuiti, circa 40, nei più diversi linguaggi artistici. Progetti che hanno trovato casa nella nuova sede della social radio Mamma esco a fare due passi, all’interno della biblioteca, negli spazi dell’ex emeroteca, come ha spiegato l’assessore alla cultura Micol Lanzidei: "Questo luogo è cambiato molto, sono spazi che fanno parte della Biblioteca civica Romolo Spezioli, si accenderà di voce e di luce. La social radio Mamma esco a fare due passi trova casa qui, dove si custodiscono storie, memoria e sapere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due progetti per i giovani. Dalla fotografia al ricamo: oltre 40 eventi gratuiti Progetti sociali dei giovani finanziati dalla FondazioneProgetti finalizzati a promuovere il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e la prevenzione al disagio, oltre che all’incentivazione della... Leggi anche: Roma, Giornata della Memoria: oltre 40 eventi e appuntamenti, l’elenco completo Aggiornamenti e notizie su Due progetti. Temi più discussi: Due progetti per i giovani. Dalla fotografia al ricamo: oltre 40 eventi gratuiti; Concluse con successo le attività sperimentali sulla Stazione Spaziale Internazionale di due progetti italiani; Comparto San Giorgio: prosegue la riqualificazione con due progetti; Malattie genetiche rare: Telethon e Regione Lombardia finanziano 5 progetti della Statale. Farmaci. ‘Accelerating Clinical Trials in the EU’. Al via due nuovi progetti pilota di consulenza per migliorare gli studi clinici in EuropaRafforzando il coordinamento della rete normativa europea sui medicinali, questi progetti pilota di consulenza offrono ai richiedenti ulteriore supporto per migliorare la qualità delle loro domande di ... quotidianosanita.it SLA. AriSla annuncia i progetti vincitori dei due bandi Ice Bucket Call for Clinical Projects e Assistive Technology ProjectsUn nuovo software per aiutare i pazienti a comunicare i bisogni più urgenti riproducendo la loro voce. Offrire la possibilità di gestire in autonomia la postura della carrozzina elettrica e del letto ... quotidianosanita.it SERIE C | Verso Picerno-Team Altamura, Mangia: “Due progetti giovani e virtuosi. Recuperiamo Rosafio” #altamura #sport - facebook.com facebook Regione Lombardia finanzia due progetti strategici per accessibilità, ciclabilità e interscambio #Milano #Rho #SestoSanGiovanni x.com