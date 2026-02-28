Due allievi al serale le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2026

Due allievi sono stati ammessi al serale di Amici 2026, mentre sono state svelate le classifiche di ballo e canto delle ultime settimane. La registrazione della puntata del pomeridiano, tenutasi giovedì 26 febbraio, ha visto protagonisti i concorrenti, che si preparano a confrontarsi nella prossima fase del programma. La trasmissione andrà in onda domenica 1 marzo alle 14 su Canale 5.

Domenica 1 marzo su Canale 5, la ventesima puntata del pomeridiano di Amici. Ecco tutte le anticipazioni È tutto pronto per la ventesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 26 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 1 marzo, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. Il serale è sempre più vicino e adesso per gli allievi è arrivato il momento di dimostrare di meritare l’accesso a questa nuova fase del programma. In attesa di vedere la ventesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. Anche in questa puntata, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Due allievi al serale, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026 Un’allieva al serale, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026Domenica 22 febbraio su Canale 5, la diciannovesima puntata del pomeridiano di Amici. Tre maglie del serale, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026Domenica 15 febbraio su Canale 5, la diciannovesima puntata del pomeridiano di Amici. Amici 25 - La scelta dei professori di ballo Tutto quello che riguarda Due allievi. Temi più discussi: Amici, anticipazioni (e spoiler) puntata 1 marzo: due allievi al Serale, ospiti e classifiche; Amici 25 anticipazioni puntata 1 marzo: due allievi al serale, Anna Pettinelli fa muro!; Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 1° marzo: due allievi al Serale; Amici 25, anticipazioni puntata del 22 febbraio: un allievo al Serale, gli ospiti in studio. Amici 25 anticipazioni puntata 1 marzo: due allievi al serale, Anna Pettinelli fa muro!Oggi, 26 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 1 marzo. Ospite musicale del talent show di Maria De ... msn.com Anticipazioni Amici 25, puntata 1/03/26: due allievi al serale, Anna Pettinelli difende i suoi cantanti, ospite BreshScopri gli ultimi sviluppi della registrazione di Amici 25: nuovi allievi conquistano la maglia d’oro e accedono al Serale. mondotv24.it La Brianza perde 500 allievi negli ultimi due anni ma compensa con orientamento e innovazione. - facebook.com facebook