Dubai è stata colpita da raid iraniani che hanno preso di mira l'isola artificiale di Palm Jumeirah, nota per il suo lusso e come un importante centro turistico. L'attacco ha causato la paralisi dell'aeroporto internazionale, principale snodo mondiale, e ha generato perdite economiche valutate in miliardi di dollari. La situazione ha portato all'interruzione delle attività sulla famosa isola e ha agitato la città.

I raid iraniani hanno colpito Dubai, trasformando il simbolo del lusso globale, l'isola artificiale di Palm Jumeirah, in uno scenario di guerra. L’attacco, sferrato da Teheran come rappresaglia contro le operazioni militari di Israele e Stati Uniti, ha provocato 4 feriti e il collasso del traffico aereo internazionale. Testimoni oculari riferiscono di forti esplosioni e di una densa colonna di fumo nero che si è levata da uno dei resort di lusso di «The Palm». Secondo le autorità degli Emirati, almeno quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell'impatto dei vettori sull'hotel Fairmont dell'isola. Le sirene delle ambulanze hanno squarciato il silenzio di quella che, fino a poche ore fa, era considerata una delle zone più sicure e ambite del pianeta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dubai sotto attacco, missili su «The Palm» e paralizzato l'hub aereo mondiale. «Perdite miliardarie»

Leggi anche: Missili su Dubai dopo attacco in Iran, esplosioni a Palm Jumeriah con almeno 4 feriti: incendio in un hotel

Contenuti e approfondimenti su The Palm.

Temi più discussi: Dubai sotto attacco, missili su The Palm e paralizzato l'hub aereo mondiale. Perdite miliardarie; Attacco all'Iran, missile colpisce hotel di lusso a Palm Jumeirah a Dubai. IL VIDEO; Dubai trema: perché l’Iran martella gli Emirati Arabi Uniti dopo l’attacco di Usa e Israele; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Colpita anche Dubai. Mistero sulla morte di Khamenei.

Attacco all'Iran, missile colpisce hotel di lusso a Palm Jumeirah a Dubai. IL VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco all'Iran, missile colpisce hotel di lusso a Palm Jumeirah a Dubai. IL VIDEO ... tg24.sky.it

Guerra, BigMama a Dubai sotto i missili: «Un incubo»«Continuiamo a sentire i missili sulla testa, sono terrorizzata. Siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi». A parlare è BigMama, la ... ilmattino.it

"L’impatto del missile che ha colpito il fairmont the Palm hotel nel quartiere palm Jumeirah a Dubai". - facebook.com facebook

Una forte esplosione è stata avvertita a Dubai, sull'isola artificiale di The Palm, da dove è stata vista una colonna di fumo levarsi dalla città. Le fiamme hanno interessato la parte esterna dell'hotel Fairmont. Quattro persone sono rimaste ferite. Le esplosioni son x.com