Dort scatena la rabbia di Jokic e viene espulso | Oklahoma City trema

Durante una partita tra Oklahoma City e la squadra avversaria, Dort è stato espulso dopo aver sembrare calpestato Nikola Jokic. In quella scena, sia Jokic che Jaylin Williams sono stati sanzionati con tecnici. La decisione ha suscitato reazioni nel pubblico e tra i giocatori, mentre la squadra di Oklahoma City ha dovuto affrontare le conseguenze di quell'episodio.

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play. Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.comZFyNHpigsM La sfida tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets ha offerto un momento di tensione sul parquet, emerso nei minuti finali e alimentato da una serie di contatti che hanno coinvolto i principali protagonisti della contesa. L'episodio ha messo in luce la competitività delle due squadre e ha richiesto l'intervento degli arbitri per riportare l'ordine in campo. Nel corso del quarto periodo, un contatto tra Lu Dort e Nikola Jokic ha innescato una reazione accesa, aumentando la frizione tra i giocatori e le panchine.