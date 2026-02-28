DopoFestival Savino a notte fonda | no risse sì ironia

DopoFestival, Nicola Savino ha condotto la serata con un tono ironico e senza incidenti di rilievo. La sua partecipazione è stata la quarta volta in qualità di conduttore, dopo aver accettato l’invito di Carlo Conti. La trasmissione si è svolta senza risse o episodi spiacevoli, mantenendo un’atmosfera distesa e spontanea. La serata è terminata senza particolari incidenti o problemi di rilievo.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( DopoFestival ) Buona performance di Nicola Savino che ha raccolto l’invito di Carlo Conti a condurre per la quarta volta il DopoFestival. Le prime due puntate, andate in onda sempre dopo l’una di notte, han tenuto una media superiore al 52% di share con picchi oltre il 54% e più di 2,1 milioni di spettatori. Inventato nel 1992 da Pippo Baudo il programma si conferma performante grazie al bel ritmo dettato dal conduttore e dalle sue interazioni con gli ospiti fissi Federico Basso, Aurora Leone e il maestro Enrico Cremonesi e con i numerosi giornalisti presenti nel Teatro del Casinò. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopofestival, Savino presenta la sua “squadra”Il countdown di Sanremo 2026 è iniziato e così pian piano vengono fatti tutti gli annunci che riguardano il festival stanno per essere fatti.

