Durante l’ultima puntata, Cristina D'Avena si è trasformata in una regina del metal, mentre Fru e Ciro si sono scambiati un bacio sul palco. Brunori ha rivelato dettagli su Maria Antonietta e Colombre. Nel frattempo, Elettra Lamborghini si è addormentata durante la trasmissione, e sono stati mostrati anche alcuni momenti di Samurai. La puntata ha offerto una serie di eventi e sorprese tra musica e intrattenimento.

Il Dopofestival 2026 si è chiuso in un trionfo di baci, abbracci e. abbiocchi, come è giusto che sia vista l'ora in cui è andato in onda. Nicola Salvino stanotte ha salutato il pubblico dopo quattro nottate di musica, chiacchiere e risate grazie alla sua ciurma, alle domande dei giornalisti e ai tanti cantanti che sono passati a fargli visita. L'ultima puntata si è aperta con Mara Sattei e Mecna che hanno raccontato come hanno collaborato per la cover de L'ultimo bacio di Carmen Consoli e hanno spiegato che la cantantessa ha ascoltato il brano e ha dato il proprio parere positivo, un parere per il quale Mara Sattei si è sentita davvero onorata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopofestival: Cristina D'Avena queen metal, Fru e Ciro si baciano nell'ultima puntata

