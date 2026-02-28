Dopo le spille delle Olimpiadi invernali, la passione per le spille si diffonde anche a Sanremo 2026. Al festival, le spille non sono semplici gadget, ma vere e proprie creazioni di gioielleria arricchite da pietre preziose. Il loro valore si aggira intorno ai 70.000 euro, distinguendosi così da quelle più economiche viste in passato.

Dopo le Olimpiadi invernali la pin mania contagia Sanremo 2026: anche al Festival arrivano le spille, qui però non si tratta di gadget da pochi euro ma di gioielli con pietre preziose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Olimpiadi invernali è pin-mania, le spille più preziose valgono oltre 30mila euroLa chiamano “pin mania” ed è un fenomeno che accompagna ogni edizione dei Giochi Olimpici.

Pin mania, tutti in fila per le spillette all'Official Olympic Pin Trading CenterCollezionisti a caccia nel vasto spazio celebrativo aperto al pubblico fino al 22 febbraio in via Carlo De Cristoforis a Milano.

Tutto quello che riguarda Dopo.

Temi più discussi: Come ottenere la spilla del Panettone; Pin Etiquette: come funziona lo scambio delle spillette alle Olimpiadi, per divertirsi e fare rete; Ripristino risorsa idrica nei Comuni di Orte, Sutri e nelle località di Marina Velka e Pian di Spille; Ottant’anni di Spille d’Oro Olivetti: nel 2026 un anno di celebrazioni.

Dopo le spille delle Olimpiadi la pin mania arriva a Sanremo 2026 (qui però costano 70mila euro)Dopo le Olimpiadi invernali la pin mania contagia Sanremo 2026: anche al Festival arrivano le spille, qui però non si tratta di gadget da pochi euro ma di gioielli con pietre preziose. Leggi le ... fanpage.it

Anche Coca-Cola lancia le spille delle Olimpiadi: come ottenerle (gratis)A Milano è spille mania tanto che nel The Peak, lo spazio Coca-Cola, sono stati ospitati 10 tra i più grandi collezionisti al mondo ... milanotoday.it

E' grande Italia nella tappa di Coppa del Mondo di slittino di St. Moritz. Dopo la vittoria nello slittino ,doppio femminile da parte di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, arriva la terza posizione di Verena Hofer che sale sul podio dopo il quarto posto olimpico a Mi - facebook.com facebook

SANREMO | La precisazione di Alessandro Gassmann dopo la mancata partecipazione al festival: 'Non mi sono arrabbiato per il trattamento riservato nei confronti di Gianni Morandi e di suo figlio' #ANSA x.com