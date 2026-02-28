Dopo Giorgio e Claudio arriva Silvia | un altro dei Chiellini passa dal campo alla scrivania

Dopo Giorgio e Claudio, anche Silvia Chiellini lascia il calcio per intraprendere una carriera nel settore dirigenziale. Ex difensore, è la sorella dell’ex giocatore della Juventus e ora assumerà il ruolo di direttore sportivo nel settore femminile di una società calcistica. La sua nomina segna un passo importante nel passaggio di figure legate al calcio tra campo e gestione.

Silvia Chiellini, sorella di Claudio e Giorgio, sarà alla direzione sportiva del settore femminile dell’Ars et Labor Ferrara Calcio a partire dal 1° luglio: è ufficiale. Si tratta di un nuovo progetto che punta a far ripartire il calcio femminile a Ferrara, con una prima squadra che militerà nel campionato di Eccellenza-Promozione e tutte le formazioni dell’attività giovanile (dall'U19 ai primi calci). Da Chieti a Crotone passando per l’esperienza al Ciudad de Murcia, l’ultima stagione da calciatrice Silvia Chiellini l’ha vissuta proprio a Ferrara con la maglia della Spal femminile. Come il fratello Giorgio, difensore e con la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dopo Giorgio e Claudio, arriva Silvia: un altro dei Chiellini passa dal campo alla scrivania Claudio Marchisio su Giorgio Chiellini nella Juve: “Lo vedo tanto magro, io gli voglio tanto bene”Claudio Marchisio sa cosa servirebbe alla Juventus per tornare ai fasti del passato e spera che possa mettercelo il suo ex compagno Giorgio... Danilo a Dazn: «Ringrazio Chiellini per il ritorno allo Stadium, anche fuori dal campo ci sono i livelli. Io di nuovo alla Juve? Senza pensarci»di Redazione JuventusNews24Danilo, ex capitano della Juventus, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla gara tra i bianconeri e il Lecce. Altri aggiornamenti su Dopo Giorgio. Discussioni sull' argomento Cesena. Al teatro Bonci arriva Claudio Bisio con La mia vita raccontata male -; Claudio Bisio al Teatro Bonci con La mia vita raccontata male; Lo strappo di San Giorgio e l’ira di Claudio Fazzone; Il vescovo in Visita pastorale ad alcune parrocchie della Collaborazione pastorale Tergola. Giorgio Gori traccia un'analisi dopo la sentenza della Corte Suprema degli Usa sui dazi commerciali imposti dal presidente Trump - facebook.com facebook Giorgio #Chiellini, ha parlato a Prime Video dopo #JuveGalatasaray anche del futuro del tecnico della #Juventus Luciano #Spalletti. Le dichiarazioni complete nel primo commento x.com