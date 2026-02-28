Donna trovata morta in un edificio abbandonato a Catania sul corpo delle lesioni | non si esclude aggressione

Una donna è stata trovata morta in un edificio abbandonato a Catania. Sul suo corpo sono state riscontrate ferite e lesioni visibili. La squadra mobile ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del suo decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, inclusa una possibile aggressione. La scena è stata sequestrata e sono in corso gli accertamenti.

